هل انتصرت «السترات الصفراء» على ماكرون؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - للأسبوع الثالث على التوالي شارك الآلاف من المحتجين الفرنسيين في الاحتجاجات الأكبر والأعنف في فرنسا منذ عقود اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.

شهدت باريس، السبت الماضي مسيرات حاشدة نظمها المحتجين المعروفين باسم "السترات الصفراء"، تحولت إلى أعمال عنف، حيث اشتعلت الحرائق في شارع الشانزليزيه الشهير، بينما رفع متظاهرون ملثمون العلم الفرنسي، وردت الشرطة على المناوشات بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتقاد المحتجين، وأدان الاعتداءات على ضباط الشرطة قائلا إنه لا يوجد "مكان لهذا" في فرنسا، لكن يبدو أنه تراجع عن موقفه، حيث طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب الاجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي "السترات الصفراء" في محاولة لنزع فتيل التوترات.

ماذا يحدث في فرنسا؟ اندلعت الأزمة في نوفمبر الماضي، حيث اعترض نشطاء "السترات الصفراء"، على الزيادة في الضرائب التي فرضها ماكرون، وطالبوا بإلغائها. ففي 17 نوفمبر الماضي، قام سائقو السيارات بإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، وتظاهر نحو 280 ألف شخص في شوارع البلاد في ذلك اليوم. واحتشد محتجون "السترات

ماذا يحدث في فرنسا؟ اندلعت الأزمة في نوفمبر الماضي، حيث اعترض نشطاء "السترات الصفراء"، على الزيادة في الضرائب التي فرضها ماكرون، وطالبوا بإلغائها. ففي 17 نوفمبر الماضي، قام سائقو السيارات بإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، وتظاهر نحو 280 ألف شخص في شوارع البلاد في ذلك اليوم. واحتشد محتجون "السترات الصفراء" السبت الماضي، حيث خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد بما في ذلك في ناربون ونانت ومارسيليا. وفي الشانزليزيه بوسط باريس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، بينما قام المتظاهرون الملثمون بإلقاء قنابل المولوتوف وإضرام النيران في المباني. عنف ونهب وحرائق.. مظاهرات باريس تكسر حاجز «السلمية» وقالت وزارة الداخلية إن ما يقرب من 190 حريقا تم إخمادها واشتعلت النار في ستة مبان، كما أغلقت المتاجر ومحطات المترو أبوابها نتيجة لأحداث العنف. وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الاحتجاجات منذ أن بدأت قبل أكثر من أسبوعين، وأضافت أن أكثر من 100 شخص أصيبوا في باريس بينهم 23 من أفراد قوات الأمن وتم اعتقال نحو 400 شخص. ما الذي أثار غضب السائقين؟ ما الذي أثار غضب السائقين؟ كان ارتفاع أسعار وقود الديزل، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات الفرنسية، هو المحرك لهذه المظاهرات، حيث ارتفع سعر وقود الديزل بنحو 23% خلال الأشهر الـ12 الماضية ليصل إلى متوسط 1.71 دولار للتر، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وارتفعت أسعار النفط العالمية قبل أن تتراجع مرة أخرى لكن حكومة ماكرون رفعت ضريبة المحروقات هذه السنة بمقدار 7.6 سنت لكل لتر على الديزل، و 3.9 سنتات على البنزين كجزء من حملة للتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة. احتجاجات السترات الصفراء.. الشعب VS الحكومة ووفقًا لوزيرة النقل إليزابيث بورن، من المقرر أن ترتفع الضريبة على البنزين بحوالي 12 سنتًا للجالون، وعلى الديزل بحوالي 28 سنتًا للجالون، في الأول من يناير المقبل، وهي القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للمحتجين. رد فعل ماكرون رد فعل ماكرون قال ماكرون في مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت، حيث كان يشارك في قمة مجموعة العشرين "لن أقبل أبدا العنف"، وأضاف "لا يوجد ما يبرر تعرض السلطات للهجوم، ونهب المنشآت التجارية، وتهديد المارة أو الصحفيين، أو تخريب قوس النصر". وعند عودته إلى باريس، زار ماكرون أماكن الاحتجاجات على الفور "لتقييم الأضرار"، كما التقى بضباط الشرطة ورجال الإطفاء الذين عملوا على احتواء الاحتجاجات. وعقد ماكرون أيضا اجتماعا أمنيا طارئا مع كبار المسؤولين يوم الأحد، وفي بيان مكتوب، أشاد بفرق إنفاذ القانون والإنقاذ الذين "أظهروا شجاعة بلا هوادة طيلة النهار والمساء"، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة الفرنسية، وذكر البيان أن ماكرون "شدد على أهمية الملاحقة القضائية حتى لا يفلت أي من مرتكبي أعمال العنف من العقاب". ماكرون يتراجع ويأمر بمحادثات مع «مثيري الفوضى» وفي خطوة تبدو أنها تراجع عن مواقف سابقة اتسمت بالصرامة، أمر الرئيس الفرنسي، رئيس وزرائه، بإجراء محادثات مع رؤساء الأحزاب السياسية، وممثلي "السترات الصفراء" بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد. وطلب ماكرون من وزارة الداخلية وضع خطة عمل للشرطة لمواجهة أي احتجاجات أخرى، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للاجتماع بين فيليب و"السترات الصفراء".

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