انت الان تتابع غموض بخليج السويس.. البحث مستمر عن 14 صيادا مفقودين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٩ ص
حالة من الغموض تحيط بمصير 14 صيادًا مفقودين بخليج السويس، إذ يقول محمد عضمة، كبير الصيادين بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الإثنين، إن عدد من مراكب الصيد بالمدينة، أبحرت صباح اليوم، بالتنسيق مع القوات البحرية في محافظة السويس، للبحث عن 14 صيادًا مفقودين، في خليج السويس منذ يوم السبت الماضي، على متن مركب تحمل اسم "ياسين الزهري"، ومملوكة لحسن محمد عبد العال، مشيرًا إلى أن من بين الصيادين المفقودين على متن المركب، المدعو محمد أحمد نوفل، وكرم عبد العال، بينما لم يتم التأكد من هوية باقي الصيادين حتى الآن.
وأكد حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، بمحافظة دمياط لـ"التحرير"، أن الصيادين كانوا يصطادون في خليج السويس بالقرب من منطقة الزعفرانة، وانقطع الاتصال بينهم وبين مالك المركب، في يوم 29 من نوفمبر الماضي، إذ كان من المفترض أن يعودوا يوم الجمعة الماضي، لافتًا إلى أنه جاري حاليا تكثيف البحث عنهم. وأوضح الغرباوي،
وأكد حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، بمحافظة دمياط لـ"التحرير"، أن الصيادين كانوا يصطادون في خليج السويس بالقرب من منطقة الزعفرانة، وانقطع الاتصال بينهم وبين مالك المركب، في يوم 29 من نوفمبر الماضي، إذ كان من المفترض أن يعودوا يوم الجمعة الماضي، لافتًا إلى أنه جاري حاليا تكثيف البحث عنهم.
وأوضح الغرباوي، أن أطقم العمل على مراكب الصيادين متغيرة، وليست أسماء معروفة وثابتة، لذلك لم يتسن للنقابة التأكد من هوية جميع الصيادين الموجودين على متن المركب حتى الآن.
وكان بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس، صرح مساء أمس، بأن مركب صيد على متنها 14 صيادا فُقدت في مياه خليج السويس منذ يوم السبت.
وأشار نقيب الصيادين، إلى أن بعض متعلقات المركب من طاولات خشبية وأشياء أخرى عُثر عليها بمياه خليج السويس، وجرى إبلاغ الجهات المعنية.
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