عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولى ضد "داعش" فى حوض حمرين

أكد مصدر أمني عراقي، الإثنين، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي والرايات البيضاء بمناطق حوض حمرين.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن قوات البيشمركة وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي بدأت عملية عسكرية وتمشيط المناطق الواقعة بين قضاء طوز خورماتو وناحية كفري ضمن حوض حمرين.

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولي قصفت مقرات تنظيم داعش في قرى بلكة، وشوراو، وبلكانة العليا، وبلكانة السفلى، مؤكدًا أن العمليات مستمرة في مناطق حمرين بشكل شبه يومي بين ثلاث محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك وصولًا للسليمانية.

من جانبه، قال مسئول الاتحاد الوطني في حمرين ملا كريم شكور، إن ضربات التحالف الدولي استهدفت تنظيم الرايات البيضاء، بعد زيادة تحركات هذا التنظيم خلال الفترة الماضية.

على صعيد متصل، نفى الحشد الشعبي العراقي بمحور الشمال، عودة نشاط الإرهابيين في مناطق بأطراف محافظة كركوك، مؤكدًا أن العملية الأخيرة للحشد والقوات الأمنية حققت نجاحًا كبيرًا.

وقال المتحدث باسم المحور الشمالي للحشد الشعبي علي الحسيني - في تصريح اليوم - "إن قوات الحشد الشعبي وبالاشتراك مع القوات الأمنية وصلت خلال الأيام الماضية إلى مناطق وقرى تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية، حيث تم القضاء عليها وتطهيرها من مخلفاتهم".

وأضاف "الحسيني" أن أنباء عودة النشاط الإرهابي إلى كركوك وأطرافها غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك من يروج لذلك من أجل إرباك الوضع العام وتحقيق غايات معروفة.

وأوضح أن الغاية من بث الشائعات حول عودة الإرهابيين إلى كركوك، هي إظهار الحشد الشعبي والقوات الأمنية في حالة من الضعف والتراخي.

