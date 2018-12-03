حكومة المكسيك الجديدة تستعد لبيع طائرة الرئيس السابق

أعلنت الحكومة المكسيكية عن بيع الطائرة الرئاسية التي استخدمها الرئيس الانكى انريكي بينيا نييتو للمرة الأخيرة للتوجه إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال خورخي مندوزا، مدير بنك تنمية "بانوبرا" - في مؤتمر صحفي - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين - "إننا نعلن أن الطائرة الرئاسية من نوع بوينج 787-8 دريملاينر وسيتم نقلها في وقت لاحق اليوم إلى مطار "فيكتورفيل" بجنوب كاليفورنيا بناء على توصيات شركة بوينج انتظارا لمالكها الجديد.

وأضافت القناة أنه تم شراء الطائرة في نوفمبر من عام 2012 مقابل 368 مليون دولار أمريكي قبل أن يتولى الرئيس السابق "إنريكي بينا نييتو" منصبه كرئيس لفترة دامت ست سنوات انتهت السبت.

يذكر أن تسليم الطائرة للرئاسة المكسيكية تم في فبراير 2016، تعد من أغلى الطائرات الرئاسية والملكية التي يستقلها رؤساء وملوك العالم خلال جولاتهم.

وكان وزير المالية كارلوس أورزوا، قد أعلن في وقت سابق أن المكسيك ستبيع أيضا 60 طائرة أقل حجما إضافة إلى 70 مروحية هي الآن تحت تصرف الحكومة الفيدرالية، مشيرا أمام تجمع في خالابا بولاية "فيراكروز" أمس في أول أيامه في الرئاسة، إلى أنه "سيتم بيع كل الطائرات والمروحيات التي استخدمها الساسة الفاسدون"، وهللت الحشود في تعبير عن تأييدها لهذا التحرك.

