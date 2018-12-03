شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على:معرض "إيديكس 2018" يبعث ب 5 رسائل عاجلة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018 والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة شمال افريقيا ووسطها " بالأسطورى" مؤكدا أن المشاركة الدولية والإقليمية من قبل 373 شركة عالمية متخصصة فى الصناعات العسكرية تمثل 41 دولة إلى جانب 57 وفدا رسميا إنما هو دليل قاطع على احترام العالم كله للعسكرية المصرية.

وقال " علي " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا المعرض يبعث ب 5 رسائل عاجلة للعالم كله: فى مقدمتها إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة مستقرة وآمنة ولديها قوات مسلحة قوية قادرة على حماية أمنها القومى وأمن دول الخليج أيضا الشريك الاستراتيجي لمصر في المنطقة.

وقال أن الرسالة الثانية أن مصر بقدرة أبنائها من كبار العسكريين الهندسيين قادرة على دخول عالم الصناعات العسكرية بعد انبهار وفود العالم بالصناعات العسكرية المصرية.

وقال الدكتور عبد الرحيم على أن الرسالة الثالثة موجهة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات التكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة للتأكيد على أن الدولة المصرية لن تكون مرتعا لهم ولأعمالهم الارهابية الخسيسة، وأن الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التي وجهتها أجهزة الأمن المصرية لهم قضت على ما تبقى من أحلامهم .

واكد "علي" ان الرسالة الرابعة موجهة من مصر القوية إلى الدول التى تأوى وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين لتقول لها بكل وضوح انكم خسرتم الرهان وانكم ستدفعون الثمن غاليا ان لم يكن اليوم فغدا.

وقال الدكتور عبد الرحيم على أن الرسالة الخامسة تؤكد للعالم كله وللرأي العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق وكانت رؤيته ثاقبة عندما أعلن عن ضرورة تحديث الجيش المصرى بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية العالمية ليس فقط ليتسنى له حماية حدود الدولة المصرية وأمنها القومي، ولكن للضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس من قريب او بعيد بامن المنطقة ككل وبخاصة اشقائنا في الخليج.