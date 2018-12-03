شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تجربة البرلمان المصرى للتصدى للشائعات أمام "وفد الشورى العمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثاني علي التوالي، واصل معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، فاعليات برنامج تدريبي لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، تحت عنوان "برنامج تعريفي عن مجلس النواب.. قراءة في آليات عمله" والذي يستمر حتي يوم الأربعاء القادم.

واستهلت فاعليات اليوم الثاني، بمحاضرة ألقاها طارق طلعت عن دور قطاع الصحافة والإعلام، استعرض خلالها آليات عمل القطاع ودوره الفني والتنظيم، مشيراً إلي التسهيلات المتعددة التي يقدمها البرلمان للصحافة والصحفيين لتمكينهم من أداء عملهم علي أكمل وجه وفي مقدمتها افتتاح رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، مركز صحفي عالمي، منذ عاميين، دعماً للصحافة.

وقال طلعت، إن المركز الصحفي مزود بمستوي عالي من التجهيزات، حيث تم تزويدة بـ50 جهاز كمبيوتر بالإضافة إلي شاشتين للعرض، وخدمات الانترنت فائقة السرعة، لاسيما مع انتشار الصحافة الإليكترونية وتماشياً مع مقتضيات العصر.

وأضاف طلعت، أن رئيس مجلس النواب قام بتعيين الدكتور صلاح حسب الله متحدثاً إعلامياً بأسم البرلمان، لتوضيح الحقائق في صورتها الصحيحة، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية بما ساعد كثيراً في التصدي للشائعات.

ولفت طلعت، إلي إطلاق المجلس النيابي موقع إليكتروني منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ينشر خلاله كافة البيانات والفاعليات المتعلقة بمجلس النواب، بما يسهل التواصل المستمر مع كافة المتهمين بعمل المجلس التشريعي، بالإضافة إلي قناة علي موقع "اليوتيوب" الذي يبث من خلاله الجلسات وكلمات رئيس البرلمان.

وأشار طلعت، إلي قيام إدارة الصحافة بمجلس النواب، في إطار توجيهات رئيس المجلس، باستبدال العمل الورقي إلي الإليكتروني، لترشيد النفقات من جانب، ومجاراة لتطورات العصر من جانب آخر.

ومن المتوقع أن تستمر فاعليات البرنامج التدريبي غداً الثلاثاء، حيث تعقد جلستان أولهما عن دور قطاع الجلسات يلقيها رأفت صبحي والثانية جلسة حوارية بعنوان "البرلمان والمواطن" تتناول آليات تواصل البرلمان كممثل عن الشعب بالمواطن وذلك للوصول لأداء أفضل.

وحسب جدول أعمال البرنامج التدريبي، تعقد يوم الأربعاء القادم جلستان أولهما عن دور أمانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلقيها المهندس خالد عبد الله، محمود عربي، حامد أبو النجا، والثانية حول الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات البرلمانية المصرية العمانية يلقيها الدكتور أشرف عبد العزيز، فيما تختم أعمال البرنامج التدريبي بتسلم الشهادات للوفد العماني، ويعقبها جوله في مجلس النواب المصرى.

ويأتي البرنامج التدريبي، فى إطار أنشطة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى، فى ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.