الديهي: «فرنسا على أعتاب تشييع النظام الديمقراطي»

اليوم الجديد - محمد فوزي

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما يقوم به أصحاب السترات الصفراء بباريس من أعمال تخريبية ودمار.

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، مقطع فيديو لشخص ملثم بباريس يقوم بتحطيم متحف قوس النصر بباريس.

وأوضح "الديهي"، أن أصحاب السترات الصفراء سيجعلون فرنسا تلتحف بالسواد، لافتًا إلى أنه سبق وأن شاهد هذه المشاهد التخريبية بميدان التحرير بمصر وبالمجمع العلمي.

وأكد "الديهي"، أن فرنسا على أعتاب نموذج تشييع النظام الديمقراطي الذي لم يعد قادرًا على الحفاظ علي الدولة،...