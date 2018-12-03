الطقس غدا غائم جزئيا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ليعود و يتأثر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد والتي تؤدي الى ظهور طبقات خفيفة من الغبار.
كما توقعت أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء، غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تشكّل ضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع 2000 متر وما فوق، أما طقس يوم الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب الـ80 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
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