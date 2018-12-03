الطقس غدا غائم جزئيا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ليعود و يتأثر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع ب​درجات الحرارة​، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد والتي تؤدي الى ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

كما توقعت أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء، غائم جزئياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع تشكّل ضباب على المرتفعات، تتساقط ​الثلوج​ ليلاً على ارتفاع 2000 متر وما فوق، أما طقس يوم الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح قوية تقارب الـ80 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.