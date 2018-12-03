وهاب: ما اطالب به هو ابعاد القضاء عن السياسية

إعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ في تصريح له أنه " ما حصل في ​الجاهلية​ لم يكن الخطأ الاول الذي يرتكبه ​القاضي سمير حمود​ وما أطالب به هو ابعاد ​القضاء​ عن السياسية".

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