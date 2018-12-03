أمنك بأمان: كيف يستفيد لبنان من عودة الحياة إلى معبر نصيب؟

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "النشرة"، وبالتزامن مع إذاعة "صوت لبنان 93.3" برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.
وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" العناوين التالية:
أي أوراق تفاوضية أو تصادمية ستتحرك بعد النصفية الأميركية، وأي ميادين ستعكس السياسات الترامبية؟
الحياة تعود إلى معبر نصيب والطريق مفتوحة بلا شروط، فكيف يستفيد لبنان من ذلك؟
هل من مكتبة وطنية للسينما؟
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