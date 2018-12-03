أمنك بأمان: كيف يستفيد لبنان من عودة الحياة إلى معبر نصيب؟

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.

وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" العناوين التالية:

أي أوراق تفاوضية أو تصادمية ستتحرك بعد النصفية الأميركية، وأي ميادين ستعكس السياسات الترامبية؟

​الحياة​ تعود إلى ​معبر نصيب​ والطريق مفتوحة بلا شروط، فكيف يستفيد لبنان من ذلك؟

هل من مكتبة وطنية للسينما؟