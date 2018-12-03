انت الان تتابع بدل الشيبسي.. حضري البطاطس في البيت بنكهات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص

البطاطس المحمرة في البيت

البطاطس "قنابل من النشويات"، وعليك ألا تزيد على 6 رقائق فقط في الوجبة الواحدة، هذا ما قاله البروفيسور إريك ريم، من قسم التغذية بجامعة هارفارد، ورغم أن معظمنا يعشق البطاطس وبشكل خاص الأطفال، علينا الحذر من تناول الكثير منها، والتخلي عن طبق البطاطس المقلية الذي يصاحبنا في سهرات الشتاء أمام التليفزيون، ومحاولة إعدادها في المنزل بطريقة صحية وبأطعمة مختلفة، بدلًا من شرائها جاهزة وتحتوي على مواد حافظة ضارة، نقدم لك في السطور التالية طرقا مختلفة ووصفات لعمل البطاطس المقلية في منزلك يحبها أطفالك بأطعمة مختلفة لحمايتهم من الأمراض والحفاظ على صحتهم.

نكهة الطماطم قطعي البطاطس أصابع أو شيبسي، ثم اعصري الطماطم وأضيفي لها ملعقة ملح وملعقة خل وفلفل أسود، اتركي البطاطس في الخليط ربع ساعة، ثم اقليها في الزيت ستجدين لونها قد أحمر وسيحبها أطفالك جدا. نكهة البصل والثوم اقلي البطاطس أولا، تأكدي من تصفيتها جيدًا من الزيت، وفي طاسة بها ملعقة من الزيت