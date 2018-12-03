انت الان تتابع الخطيب.. أول سنة رئاسية بنكهة الفواتير الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - 10 فواتير انتخابية سددها محمود الخطيب رئيس الأهلي على مدى العام الأول له بعد وصوله إلى كرسي رئاسة النادي، خوفاً من انقلاب المجموعة التي أيدته قبل الانتخابات عليه

منذ أن تسلم مجلس الأهلي، برئاسة الخطيب، مقاليد الحكم في القلعة الحمراء، عقب الفوز في الانتخابات الأخيرة، توقع الكثيرون أن تكون هناك ثورة إدارية وكروية، لكن سرعان ما جاءت القرارات سريعة وصادمة وشعارها تسديد الفواتير الانتخابية أولًا وقبل أي شيء. رئيس الأهلي اتخذ قراراته خوفاً من التعرض لأي هجوم من المجموعة التي ساندته قبل الانتخابات، والتي سبق لها أن شنت هجومًا شرسًا على مجلس الإدارة السابق، بعد ابتعاد عدد منهم عن النادي وتعرضهم لخسائر معنوية كبيرة.

ويستعرض التقرير التالي أبرز 10 فواتير سددها الخطيب على مدى عامه الأول في رئاسة الأهلي: 1- عدلي القيعي: لن ينسى أحد الدور الذي لعبه في الهجوم على مجلس الإدارة السابق، وكيف انقلب على محمود طاهر، بعدما كان في استقباله في قناة الأهلي، وأصر على إجراء أول حوار معه في القناة بهدف تقديمه بشكل متميز،

ويستعرض التقرير التالي أبرز 10 فواتير سددها الخطيب على مدى عامه الأول في رئاسة الأهلي: 1- عدلي القيعي:





لن ينسى أحد الدور الذي لعبه في الهجوم على مجلس الإدارة السابق، وكيف انقلب على محمود طاهر، بعدما كان في استقباله في قناة الأهلي، وأصر على إجراء أول حوار معه في القناة بهدف تقديمه بشكل متميز، انتظارًا لدور جديد يلعبه في عهده.

القيعي هاجم طاهر دون سبب واضح، ثم عاد وفرض هدنة بعد علمه رغبة المجلس تعيينه متحدثًا إعلاميًا للنادي، وبسبب الخلاف على الراتب الضخم الذي طلبه قفز من المركب واستقال بعد 3 أيام من تعيينه لحجج واهية.

بعدها فتح القيعي النار على المجلس، وحول برنامجه في قناة الأهلي منبرًا للهجوم على الجميع بهدف عدم استمرار المجلس، وشكك في كل القرارات، وبدأ يفسرها وفقاً لأهوائه.

ثم وقف بشكل صريح وواضح مع قائمة الخطيب قبل الانتخابات، وظهر في أغلب الندوات، وظل يهتف لقائمة بيبو، ويردد قائلاً: «الحقوا الأهلي قبل ما يتباع»، وهي الجملة التي تسببت في انقلاب الجماهير عليه، بعد موافقة الإدارة على تبرعات تركي آل الشيخ.

الخطيب بعد فوزه في الانتخابات منح القيعي أول فاتورة انتخابية بتعيينه متحدثًا إعلاميًا للنادي، وهو منصب لم يستمر فيه إلا 30 يومًا بالتمام والكمال اعترض خلالها على الراتب الذي حدده له مجلس الإدارة، ولأن بيبو لم يقتنع بالدور الذي لعبه، أطاح به ومنحه منصب مدير لجنة التعاقدات لأربعة أشهر، تولى بعدها منصب مستشار التعاقدات.

2- زيزو:

كان واحدًا من أنصار محمود طاهر ومجلسه، لكنه انقلب بسبب رغبته في تولى منصب المدير الفني للفريق الأول، بعدما حصد أول بطولة محلية له مع الأهلي -السوبر المصري في الإمارات- عندما تولى المهمة بشكل مؤقت. افتعل زيزو أزمات عديدة من أجل العودة لمنصب المدير الفني، ودخل في خلافات مع جوزيه بيسيرو، ثم الهولندي مارتن يول، واستقر في النهاية على الرحيل بعدما عمل لفترة طويلة تقاضى خلالها راتبًا شهريًا ومكافآت مالية لم يحصل عليها من الأهلي طوال عمله السابق في النادي. وبعد خروجه من النادي هاجم المجلس في بيان صحفي ثم حوار صحفي بجريدة الأهرام، ثم ظهر في البرامج التليفزيونية، ووقف خلف الخطيب في الانتخابات، ومنحه الخطيب منصب المدير الرياضي للأهلي، ثم أطاح به مؤخراً.

3- علاء عبد الصادق:

تعرض بسببه محمود طاهر ومجلسه لانتقادات حادة بعد تعيينه في منصب مدير قطاع الكرة، وبعد مرور عام تقريبًا على توليه المسئولية، أثبت فشله بما لا يدع مجالًا للشك بسبب الصفقات المضروبة واختياراته الفنية الخاطئة والأزمات التي افتعلها، وأبرزها أزمة وائل جمعة مدير الكرة مع حسام غالي، التي رحل جمعة بسببها من منصبه.

مجلس الإدارة السابق قرر إقالة عبد الصادق من منصبه بالأغلبية بعد فشله، لكن القرار لم ينل إعجابه ليفجر بعدها أزمة تسريب التقرير الفني الخاص بقطاع الكرة.

وعاد عبد الصادق للظهور قبل الانتخابات، وأعلن تأييده لقائمة الخطيب رغم أن الجميع كان على علم بحجم الخلافات التاريخية بينهما، لكنه دعم الخطيب وهاجم المجلس السابق، وعقب الانتخابات تم تعيينه عضوًا في لجنة الكرة، وكالعادة كان مصيره الإقالة.

4- محمد مرجان:

مدير مقر النادي بالجزيرة السابق، الذي كان يقف خلف محمود طاهر في انتخابات 2014، وبعد فوز قائمة الأخير بالكامل افتعل أزمة ضخمة برفضه قبول منصب مدير المقر، وإصراره على تولي منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي الذي قرر المجلس السابق منحه للواء محمود علام.

بعدها انقلب مرجان على المجلس، وبدأ يهاجمه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل الانتخابات الأخيرة التي دعم فيها الخطيب، وعقب فوز الأخير، تم تعيينه مديرًا تنفيذيا للنادي الأهلي.

5- حسام غالي:

تعيينه في منصب منسق قطاع الكرة، كان أمرًا متوقعًا خاصة بعد أن قام اللاعب بإعلان تأييده للخطيب وقائمته بشكل صريح، وقام بتصرف غير مسبوق عندما ترك نادي النصر السعودي الذي كان محترفًا بين صفوفه، وحضر إلى القاهرة لمساندة الخطيب داخل المقر الانتخابي.

وقبل إعلان اللاعب اعتزاله قام مسؤولو الأهلي بعمل عملية تجميل له عن طريق لجانهم الإلكترونية على السوشيال ميديا، ونسى الكثيرون أن غالي كان من أكثر اللاعبين تعرضًا للهجوم والانتقاد من الجماهير -لدرجة أنهم حاولوا الاعتداء عليه أكثر من مرة- أشهرها عندما اقتحم الألتراس مران الأهلي في مدينة نصر بعد خروج الفريق من بطولة إفريقيا، بخلاف أزمة شارة القائد. واستيقظ الكثيرون بعد تعيينه منسقا للكرة على واقعة اقتحامه اجتماع مجلس الإدارة اعتراضًا على تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات.

6- محمد يوسف:

وما ينطبق على غالي، تكرر مع محمد يوسف، الذي كان يتولى منصب المدير الفني للأهلي مع بداية تولي مجلس محمود طاهر إدارة شئون النادي، وبسبب تصريحاته التي تجاوز فيها أكثر من مرة اضطر المجلس للإطاحة به بعد هجومه على طاهر الشيخ عضو المجلس السابق.

بعدها فشلت أغلب تجارب يوسف عندما تولى منصب المدير الفني لسموحة وبتروجت والشرطة العراقي، ثم عاد في منصب المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة ثم تولى مؤخرًا منصب المدير الفني المؤقت.

7- فتحي مبروك:

انقلب هو الآخر على مجلس محمود طاهر بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية، وانتظر بعدها أن ينفذ عبد العزيز عبد الشافي وعوده له بمنحه منصب المدير الفني لفريق الشباب، لكن عادل طعيمة رئيس قطاع الناشئين وقتها رفض، وتم التعاقد مع سمير كمونة.

بعدها خرج فتحي مبروك وهاجم المجلس، حتى بدأت المواجهة الانتخابية، وحول وجهته لدعم الخطيب، ليتولى منصب مدير قطاع الناشئين في عهد الخطيب.

8- عادل عبد الرحمن:

دخل هو الآخر في القائمة وتم تعيينه مؤخرًا في منصب المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، ورشحه الخطيب للعمل مدرباً عاماً للفريق الأول مع كارتيرون قبل أن يتم الإطاحة بالأخير عقب الخروج من البطولة العربية.

9- خالد توحيد:

جاء تعيين خالد توحيد في هذه المرحلة خطوة جديدة من خطوات سداد الفواتير الانتخابية، خاصة أنه كان واحدًا من الذين عملوا في الحملة الإعلامية لقائمة «بيبو» سرا، بهدف العودة لرئاسة قناة الأهلي.

الخطيب عندما قرر تعيين توحيد لم يبال أو يهتم بما أثير عن انتماء الأخير وعشقه للزمالك لأنه كان يهدف إلى رد الجميل له.

10- هيثم عرابي:

تم تعيينه ترضية للدور الذي لعبه قبل الانتخابات بعد ظهوره في عدد من البرامج للهجوم على المجلس السابق من ناحية، بخلاف الوهم الذي باعه اثنان من المقربين منه للخطيب بإمكانياته القوية ليس في إبرام الصفقات والتعاقدات بل في السيطرة على السوشيال ميديا.