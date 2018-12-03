انت الان تتابع حريق يلتهم 5 محال بالنوبة والخسائر 2.5 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ ص

التهم حريق هائل 5 محال تجارية، أمام مزلقان السكة الحديد بقرية كلابشة دائرة مركز نصر النوبة شمال شرق أسوان، اليوم الإثنين، وقدرت الخسائر الناجمة عن الحريق بنحو مليوني ونصف المليون جنيه. تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ باندلاع حريق هائل في عدد من المحال التجارية، وتم الدفع الدفع بـ8 سيارات إطفاء من مدن أسوان ونصر النوبة وإدفو، لسرعة التعامل مع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بمعاونة أهالي نصر النوبة فى إخماد النيران قبل امتدادها لباقي المحال المجاورة.

واستغرقت عملية الإطفاء قرابة الساعتين، وتم القيام بأعمال التبريد للموقع الذى اشتعلت فيه النيران، فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية فى الأرواح. وقال محمد محمود البنا، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة، إن المحال التى تعرضت للحريق شملت محال بوايات ومكتبة ومحال تجارية، بالإضافة إلى محل تحت