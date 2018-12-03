الان تتابع المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات يعود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم، إلى صنعاء، وذلك للقاء مليشيات الحوثي، للتوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات.

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