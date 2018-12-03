باكستان: ترامب طلب مساعدتنا في إتمام عملية السلام الأفغانية

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب مساعدته في عملية السلام الأفغانية.

وأوضح "خان" أن "ترامب" طلب مساعدة باكستان في دفع عملية السلام في أفغانستان، عبر إقناع حركة "طالبان" بالمشاركة في المفاوضات.

ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية، عن "خان"، قوله إنه "تسلم خطابًا من الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم، طلب فيه من باكستان لعب دور في محادثات السلام الأفغانية، والمساعدة في جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات".

ويشهد الوضع في أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، المحظورة في روسيا وعدد من الدول، التي استولت في السابق على مساحة كبيرة من المناطق الريفية في البلاد، لتشن بعدها هجوما كبيرا على معظم المدن الأفغانية.

