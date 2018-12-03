بيان روسي جديد حول بوتين وبن سلمان ومقتل خاشقجي

قال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف إن "الكرملين" وصف لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد ابن سلمان خلال قمة العشرين بأنه بناء ومفيد. وأعلن بيسكوف، أن موسكو تلاحظ استعداد الرياض للمشاركة في التحقيق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي لديه علاقته بالسعودية.. ونحن نلاحظ استعداد السعوديين للتحقيق".

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