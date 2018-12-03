أثيوبيا تؤكد متانة علاقاتها مع الإمارات

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإثيوبية، تمسقن عمر، قوة ومتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال تمسقن عمر في تصريح وفقاً لـ"العين الإخبارية"، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، إن " هناك جهودا حثيثة ومُكثّفة من قادة البلدين لتطوير مستوى التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات".

وبمناسبة اليوم الوطني الـ47، هنأ المسؤول الإثيوبي دولة وشعب الإمارات، متمنيا لهم مزيدا من الرقي والرخاء والتقدّم.

بدوره، ثمّن السفير الإثيوبي السابق لدى الإمارات، عبدالقادر رزقو، التعاون بين الدولتين الصديقتين في القطاعات كافة.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، لفت إلى أن عدد الاستثمارات والمشاريع الثنائية بين إثيوبيا والإمارات يشهد ارتفاعا بفضل قادة البلدين، مُستشهدا في هذا السياق، بمشروع مجمع "لغهر" السكني الضخم، والذي أنجزته شركة إعمار الإماراتية، وتم تدشينه في الفترة الأخيرة.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة إلى العاصمة أديس أبابا، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وتناولت المباحثات، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووقتها، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، والحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات.