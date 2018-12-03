الاستخبارات البريطانية توجة رسالة هامة إلى روسيا

وجه رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أليكس يونجر، اليوم الإثنين، رسالة إلى روسيا دعاها للتوقف عن "التقليل" من شأن بلاده وحلفائها.

وشدد يونجر على أهمية تعزيز العلاقات الأمنية لبريطانيا مع الحلفاء في أوروبا قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وجاء حديث يونجر حسب صحيفة تلجراف، في حديث بجامعة "سانت أندروز" في اسكتلندا .

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا تدهورت بشكل حاد على خلفية حادث تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا الذي وقع في سالزبوري البريطانية، في الـ4 من مارس/آذار الماضي.