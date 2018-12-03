شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بحصر مشروعات الصرف المتوقفة وعدم التعامل مع المتقاعسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن حصر كل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية والوقوف على الأسباب الحقيقة لعدم الانتهاء من تلك الأعمال التى تمتد بعضها لعشر سنوات.

وأضاف العقاد فى بيان صحفى له اليوم، أن مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات الهامة التى تحرص لجنة الإسكان بل والبرلمان بشكل عام على متابعة خطى التنفيذ وفقا لما التزمت به الحكومة فى برنامجها وفى إطار الاعتمادات المالية المتاحة وذلك لتخفيف معاناة المواطنين وتوفير كوب مياه نظيف.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال اذا ثبت من حصر المشروعات المتوقفة أن هذه الشركات ليس لديها نية للانتهاء من عملها على الرغم أن هناك العديد من هذه المشروعات تم صرف الاعتمادات المالية لها كاملة، مطالبا بعدم التعامل وسحب الأعمال ومشاركة المجتمع المدنى فى الانتهاء من هذه الأعمال.