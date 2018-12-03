شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم دورة تدريبية عن التنمية البشرية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء.

وواصل حزب مستقبل وطن في الشرقية، تنظيم فعاليات اليوم الثاني من الدورات التدريبية لشباب الحزب تفعيلاً للبروتوكول المبرم مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية حول مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الرابع بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق، حيث قام اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز مستشار الأكاديمية، بإلقاء محاضرة حول ماهية حروب الجيل الرابع ومخطط إفشال الدولة المصرية، بحضور حوالي 1500 شخص وبعض قيادات حزب مستقبل وطن وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.













كما عقد الحزب دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية وذلك بالتنسيق مع عدد من الأساتذة والمحاضرين المتميزين في مجالي إدارة الأعمال والتسويق وذلك بمركز تدريب المقر بشارع بيروت بمصر الجديدة بالقاهرة بحضور حوالي "500" شخص بالإضافة لبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.









ونظم الحزب ندوة تحت عنوان "لا للإدمان" بالتنسيق مع بعض الإخضائيين في مجال مكافحة الإدمان بمشاركة حوالي 700 شاب وذلك بقاعة كريستال بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحضور بعض قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كما عقد الحزب ندوة تثقيفية بالتنسيق مع بعض الخبراء الاسترايتيجن حول الهوية المصرية والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية وذلك بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد بحضور أعضاء مجلس النواب وسكرتير عام المحافظة.