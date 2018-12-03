شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تطالب بحصر المصانع المغلقة لتطويرها وإعادة تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت سعاد المصرى عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن حصر كل المصانع المتوقفة.

وقالت النائبة سعاد المصرى فى بيان لها، أن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو تم تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، كما ستعد إضافة قوية للاقتصاد والاستثمار المصرى وتوفر العملة الصعبة، ولهذا لابد من حصرها بشكل دقيق لإعادة تشغيلها.

وأشارت سعاد المصرى، إلى أن هناك العديد من المصانع تمتلك أصولا غير مستغلة تم التعدى على بعضها، ولو تم بيع جزء منها لإعادة التطوير سيكون بمثابة رؤية جديد للتعامل فى هذا الملف.