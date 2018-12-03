شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب البرلمان" تواصل عقد جلسات الاستماع حول تطبيق قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، الاستماع لعدد من ممثلى الاتحادات الرياضية غير الأولمبية، حول الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات معالجة هذه الأثار، من خلال الاستماع لرؤية المعنيين بالأمر.
ويأتى هذا الاجتماع، ضمن سلسلة تعقدها اللجنة خلال الأيام المقبلة، للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، ورؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم فى تطبيق قانون الرياضة.
وتستمع اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لرؤية الاتحادات الرياضية غير الأولمبية حول الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة على أرض الواقع.
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