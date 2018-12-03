شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: صيانة محطات رفع المياه أفضل استعداد لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الاستعداد لموسم الشتاء يتم من خلال صيانة محطات السيول والمصارف ومحطات الرفع، بالإضافة إلى المساعدات التضامنية والاجتماعية وبروتوكلات التعاون مع العمل الأهلى لمد المناطق الأكثر احتياجا بوسائل التدفئة.

وأضاف السجينى فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن التغييرات المناخية تحدث فى كل دول العالم، وتم تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لعمل إصلاحات وإنشاء عدد أكبر من محطات الرفع، لافتا إلى أن الاسبوع الحالى سيتم عقد اجتماع لمحافظة القليوبية داخل لجنة الإدارة المحلية لمناقشة 9 طلبات إحاطة منها عدد كبير يخص محطات رفع المياه.