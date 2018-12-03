نتانياهو يلتقي بومبيو في بروكسل اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إن نتانياهو سيلتقى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​بروكسل​ في وقت لاحق اليوم الاثنين. وذكر مكتب نتانياهو دون الخوض في تفاصيل أنه تم الترتيب للاجتماع الأسبوع الماضي وسيجري خلاله بحث "التطورات في المنطقة".

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