واشنطن بوست: العلاقة التجارية بين الصين وأميركا تغيرت للأبد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن المحادثات التجارية التي أطلقها الرئيسان الأميركي ​دونالد ترامب​ و​الصين​ي شي جن بينغ هذا الأسبوع قد رفعت الآمال بالتوصل لحل سلمي للحرب التجارية عبر المحيط الهادى، إلا أن العلاقة التجارية بين ​الولايات المتحدة​ والصين قد تغيرت بشكل دائما.

وخلال العشاء الذي جمع ترامب وشي عقب ​قمة العشرين​ يوم السبت الماضى، وافق ترامب على إلغاء زيادة التعريفة الجمركية على الواردات الصينية إلى 25 بالمئة بداية من العام المقبل مقابل زيادة المشتريات الصينية للمنتجات الزراعية والصناعية الأميركية. وسيواصل الجانبان المحادثات بشأن التغييرات الهيكلية في الممارسات الصينية بما في ذلك نقل التكنولوجيا قسرا وسرقة الأسرار التجارية والحواجز غير الجمركية والهدف هو تأمين اتفاقية في غضون 90 يوما.