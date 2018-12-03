التحالف الدولي يعلن قتل ارهابي بارز في تنظيم داعش في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل ارهابي بارز في تنظيم داعش بضربات نفذها أمس في البادية السورية، وكان ضالعاً في عملية إعدام العامل الانساني الأميركي بيتر كاسيغ.
وقبل إعلان التحالف، كانت دمشق اتهمته بشن ضربات صاروخية ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في البادية في ريف حمص، لكن التحالف نفى لوكالة فرانس برس الأمر، مؤكداً أنه وجه "ضربات دقيقة" في البادية قتل خلالها ارهابياً بارزاً.
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