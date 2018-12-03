ظريف: تصريحات بومبيو عن الصواريخ الإيرانية غير صحيحة

شدد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، على أن تصريحات نظيره الأميركي، مايك بومبیو عن ​الصواريخ​ الإيرانية غير صحيحة، معتبرا أنه "من الأجدر به أن يقرأ قرار ​مجلس الأمن​ 2231".

وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة لجنة الأمن الوطني في ​البرلمان الإيراني​، ذكر ظريف أن "​الولايات المتحدة​ انسحبت من ​الاتفاق النووي​ على الرغم من التزاماتها الدولية، وأخذت تعاقب باقي الدول بسبب هذا الاتفاق".

وردا على تصريحات بومبيو التي أعلن فيها إن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، قال ظريف إنه لا يتوقع الكثير من بومبيو لأنه لم يفهم أصلا الاتفاق النووي، مشيرا الى أن "الذين أدركوا الاتفاق يعرفون أن البرنامج ال​صاروخ​ي الإيراني ليس مشمولا بقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن".

وعن اتهام إيران باختبار صاروخ جديد له قدرة حمل رؤوس نووية، أكد ظريف، أن"إيران لا تسعى إلى حيازة ​السلاح​ النووي، وصواريخها لم تصمم لحمل رؤوس نووية".

وفي حديث عن الخطوات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، أوضح أن "الآلية المالية الأوروبية أول خطوة من قبل الدول الأوروبية بعد انسحاب أمبركا منه. وآمل بأن أسمع أخبارا جيدة عن هذه الخطوة في الأيام القادمة"، مؤكدا "أننا اطلعنا على المعلومات الأولية عن الآلية المالية الأوروبية، ونأمل بأن ينفذ الأوروبيون التزاماتهم".