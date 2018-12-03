الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة بو ذياب: تقريري لم يتضمن اي إشارة لنوعية السلاح

أكد الطبيب الشرعي ​حسين شحرور​ أن "تقريره عن مقتل محمد أبو ذياب في ​الجاهلية​ لم يتضمن اي إشارة لنوعية ​السلاح​ المستخدم وعيار الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو دياب"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ليس من اختصاصه" كاشفاً انه "استخرج الرصاصة من جثة ابو دياب وكانت سليمة وسلمها للأجهزة الأمنية المختصة".

وفي حديث تلفزيوني أوضح شحرور أن "الرصاصة دخلت من يمين الجسم وسط الخاصرة وقد حددت المسار وأجريت الصور الشعاعية اللازمة إضافة إلى السكانر واعددت التقرير بكل حرفية وسلمته لمفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​".