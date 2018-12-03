قوى الامن: توقيف شخص بجرم إبتزاز وتهديد إحدى السيدات بنشر صور لها

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه بتاريخ 28/11/2018، توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، حول إقدام المدعو: ب. خ. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد) بإبتزاز وتهديد إحدى السيدات في ​مدينة صيدا​ بواسطة صور عائدة لها موجودة على هاتفه.

بالتاريخ ذاته، ونتيجة الاستقصاءات المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت هذه المفرزة من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه في صيدا. وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة بجرم إقامة غير مشروعة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وطلبت قوى الامن من المواطنين الكرام، "عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها".