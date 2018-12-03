*الحشود كانت تُحشر له ضحى..
*الأطفال… الطلاب… الموظفون… العمال… الدهماء ؛ كلهم يُحشرون (يوم الزينة)..
*ومن يرفض أن يُحشد منهم طوعاً (يُحشر) كرها..
*ويُصدق القائد الملهم أنه محبوب الشعب… ويطرب بشدة لنغمة (أبوكم مين؟)..
*ويخطب فيهم بالكلام ذاته الذي يقوله بين يدي كل حشد..
*ثم يقف على ظهر عربةٍ مكشوفة – تشق الحشود – ملوحاً بعصاه يمنة ويسرى..
*هذا ما استحضره وعيّ عن فترة نميري… حين تفتَّح..
*المناظر ذاتها… والحشود ذاتها… والهتافات ذاتها… والخُطب ذاتها ؛ بالكربون..
*ثم كبر وعيّ… فكبر إدراكي بعبثية هذا (الموال) الممل..
*والأهم من ذلكم… كبر إدراكي بلا منطقية هذه (الموالاة) ذات الحشود الهائلة..
*ولكن بما أنه كان يُصدِّق… فلم لم يحتكم لصناديق الاقتراع؟..
*وأعني أن يحتكم إليها وفقاً لآليات العهود الحزبية – بالسودان – لا آلياته هو..
*فهي آليات – كما في دول الغرب – تضمن نزاهة الانتخابات..
*ولم نسمع بأن حزباً اشتكى من تلاعب في الصناديق ؛ خلال حقبها الثلاث..
*الديمقراطية الأولى….. فالثانية….. فالثالثة..
*ولكن بدلاً من ذلك ظلت النسبة التسعينية المئوية هي السائدة طوال سني (مايو)..
*تماماً كما يحدث في انتخابات الأنظمة الشمولية… المزورة..
*ثم امتلأ الشارع السوداني – فجأة – بحشد عفوي غير (محشور) ؛ وكانت الثورة..
*واختفت الحشود المصنوعة… واختفى صانعوها كذلك..
*واختفى الاتحاد الاشتراكي بمنظوماته كافة ؛ فئوية… وطالبية… ووحدات أساسية..
*الكل اختفى في غمضة عين… فص ملح وذاب..
*ومناسبة حديثنا (المؤلم) هذا حديث (مفرح) من تلقاء رئيس وزراء إثيوبيا الجديد..
*وفضلاً عن أنه جديد على الرئاسة… فهو شابٌ أيضاً..
*ثم فوق ذلكم كله ؛ أحدث مزيداً من الطفرات التنموية أثناء فترة ولايته القصيرة..
*فقد دعا المعارضين من كل فج عميق ؛ داخلياً وخارجياً..
*وقال لهم : دعونا نحتكم إلى انتخابات حرة ؛ لا دخَن فيها… ولا لبس… ولا (إنَّ)..
*ووعدهم بإنشاء هيئة انتخابات مستقلة… بالتشاور..
*وفوضهم باختيار ما يشاءون من جهات المراقبة الدولية… كي تطمئن قلوبهم..
*فهو يريد أن ينقل بلده نُقلة حضارية سياسية… من بعد التنموية..
*ولا يهم آبي أحمد إن بقي رئيساً – بإرادة الشعب – أو جاء غيره ؛ فالمهم إثيوبيا..
*بينما لو بقي نميري إلى الآن لظللنا في محطة (حشر الحشود)..
*ثم شق صفوفها بسيارة مكشوفة – ومحروسة – ملوحاً بعصاه نحوها يميناً وشمالاً..
*ثم الشعور بالطرب عند سماع نغمة (أيدناك بايعناك)..
*ثم الفوز بنسبة (90%) ؛ فأكثر… وويل لصندوق اقتراع يتمرد على هذه النسبة..
*وويل لصندوق مال يتمرد على التوقيع السامي..
*وويل لشعب يتمرد على (صندوق الحشر) !!.
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