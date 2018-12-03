تطورات جديدة في قضية (4) متهمين بانتحال صفات قوات الدعم السريع

كشف المتحري مساعد شرطة ولاية الخرطوم، عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، امس عن تفاصيل مثيرة في محاكمة أربعة متهمين بينهم نزيل بسجن كوبر انتحل صفة قائد قوات الدعم السريع (حميدتي)، والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال منهم بالشيكات .

وكشف المتحري أن شاهد الاتهام الأول أفاد بأن المتهم الأول أخطره بأن لديه معرفة شخصية بالقائد الفريق “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، وأنه يقوم له بإجراءات لترخيص عربة لاندكروزر مقابل (50) ألف جنيه، وأكد شاهد الاتهام أن المتهم الأول استلم منه مبلغ (50) ألف جنيه مقابل الحصول على لوحات العربة والإستيكر والترخيص .

كما أنه تعرض لحادث سير اكتشف على إثره أنه تعرض لحالة احتيال، وطلب من المتهم الأول إرجاع المبلغ إلا أنه تماطل في ذلك طلب منه إرسال رسالة إلى الفريق(حميدتي) تقول (أعلى ما في خيلك اركبو) ، فيما اتصل عليه المتهم الرابع باسم الفريق (حميدتي) وطلب منه الذهاب إلى السوق العربي لمقابلة أحد الضباط في صفوف الدعم السريع .

وأشار المتحري إلى أنه تمت مخاطبة إدارة مرور ولاية الخرطوم للإفادة حول لوحات العربة (جامبو) وجاءت الإفادة بأنها غير صحيحة والإستيكير مزور، وأكد المتحري أن المتهم الثاني اتصل بالشاهد الأول بصفته نقيباً بالدعم السريع وأن المتهم الثالث بصفته عقيداً بالدعم السريع، وأشار المتحري إلى وجود تسوية بين المتهمين وشاهد الاتهام الأول بمبلغ (200) ألف جنيه مقابل عدم فتح بلاغ في مواجهتهم .

وذكر شاهد الاتهام أنه عثر على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) باسم الفريق (حميدتي) تخص المتهم الرابع، كما أن المتهم الثالث طلب من الرابع استلام مبلغ (500) ألف جنيه من شاهد الاتهام الأول إلا أن الشاهد رفض دفع المبلغ لأنه كبير .

بينما طلبوا منه دفع مبلغ (200) ألف جنيه، كما أن الرابع اتصل عليه بصفته القائد (حميدتي) وأنه سوف يقوم بعمل كمين للقبض على المتهمين، وأفاد المتحري وبحسب صحيفة المجهر أن الشاهد سلم المتهم الثالث مبلغ (15) ألف جنيه بالقرب من مباني سلاح المهندسين بأم درمان، وقد تم تحديد جلسة أخرى للمواصلة، وقد مثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة، المستشار معتصم عبدالله محمود .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)