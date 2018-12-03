السجن (3) أشهر لشاب بسبب (كفتيرة شاي)

أوقع قاضي محكمة جنايات الكلاكلة بالخرطوم أسامه حسن عثمان عقوبة السجن (3) أشهر على متهم أدين بسرقة أدوات بائعة شاي بالكلاكلة . وحسب الاتهام فإن المدان كان قد استولى على الكفتيرة وبعض الأدوات الأخري الخاصة بالشاكية التي تعمل بسوق الكلاكلة . وأوقعت المحكمة بحسب صحيفة السوداني العقوبة على المدان تحت المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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