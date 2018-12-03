مدير مستشفى يفتح نيران رشاشه على جاره

أطلق مدير مستشفى أم درمان التعليمي (هـ – ع) النار من بندقية “كلاشنكوف” على جاره إثر مشادة بينهما. وأفرغ مدير المستشفى من البندقية ثلاث رصاصات حسب صحيفة الإنتباهة أطلقها بين أقدام جاره “ضابط متقاعد” أثناء وقوف الجار مع جار آخر. ولاحقاً ألقت الشرطة القبض على مدير المستشفى، وأوضحت التحريات وفقاً لمصادر، أن مدير المستشفى أوقف عربته وهبط منها ودفعه بكتفه وكان يحمل أكياساً تساقطت من يده – على حد قوله – فالتفت إليه وقال له: (أنت أعمى ما بتشوف) وعندها دار بينهما نقاش، ودلف الشاكي إلى منزله وأحضر عصا وعند خروجه تفاجأ بمدير المستشفى يحمل بندقية كلاشنكوف وعاجله بإطلاق (3) رصاصات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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