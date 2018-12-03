امرأة تقر بممارسة الأعمال الفاضحة مع رجل أمام المحكمة

أنكر رجل متهم بممارسة الأفعال الفاضحة مع امرأة عند مثوله أمام قاضي محكمة بلدية الأزهري الجنائية هشام عبد الله الأمين ، الواقعة وقال أن المتهمة كانت تأتي باستمرار إلى ورشته بغرض العمل ، وأكد عدم صلته بها .

وعلى النقيض أقرت المتهمة أمام المحكمة بأنها مارست الأفعال الفاضحة مع الرجل داخل منزله ، موضحة أنها كانت تقيم معه بمنزله لفترة ثلاثة أشهر ، مشيرة إلى أن المتهم كان يعتدي عليها بالضرب ، وبينت آثاره على ساعدها للقاضي ، وعززت أقوالها بأن مالكة المنزل تشهد على هذه الوقائع .

وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال الشهود ، وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي عن ممارستهما للأفعال الفاضحة بحسب صحيفة السوداني ، ودونت ضدهما بلاغاً وأحالت قضيتهما إلى المحكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)