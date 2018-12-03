جريمة صادمة.. سيدة تقتل زوجها وتدفنه داخل مطبخها بنيالا

صدمت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بحادثة قتل بشعة نفذتها سيدة بقتل زوجها ودفنه داخل مطبخها، وتم كشف الجريمة مساء أمس الأحد بعد أربعة أيام من اختفاء المجني عليه. وقال شهود عيان إن جريمة القتل تمت بحي الجبل بمدينة نيالا.
وأفاد أحد أقرباء القتيل حسب صحيفة المجهر، أن الزوجة تجردت من الإنسانية ونسيت عشرة السنين وثمرة حبهم الطفل الصغير ذا العامين لتقوم بقتل زوجها الشاب الخلوق (نجم الدين) الذي يعمل في مركز لخدمات الطباعة للمستندات وإجراءات المحامين بسوق نيالا، وكان قد اختفى منذ (الخميس) الماضي وظللنا نسأل عنه كل من يعرفه ولم نكن نعلم بأنه يرقد جثة هامدة مدفونة تحت ثرى منطبخه الذي بدل أن يأكل منه الطعام شرب منه كأس السم ليفارق الحياة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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