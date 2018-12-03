بالفيديو .. طفل سوداني يعلم الممثل أحمد حلمي الرقص الإفريقي

تلقى الفنان المصري أحمد حلمي دروساً في الرقص الإفريقي من ضيفه ببرنامج “نجوم صغار” على شاشة MBC1، من الطفل السوداني محمد سعيد ببعض حركات الرقص السوداني.

وقال الطفل محمد سعيد، الذي يبلغ من العمر “11” سنة انه تعلم الرقص الإفريقي منذ أن كان عمره “7” سنوات على يد أخيه الأكبر، بدروس يومية.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 حضر الطفل محمد سعيد صاحب موهبة الرقص، بالزي الإفريقي للبرنامج بصحبة أسرته، والدته وأخيه الأصغر الذي ضحك على الفنان احمد حلمي عندما كان يتعلم حركات الرقص من أخيه.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)