كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يعود إلى صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة العربية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيزور صنعاء اليوم الإثنين. وأضافت بأن زيارة غريفيث ستكون للقاء قيادات الحوثيين. يأتي هذا بعد موافقة التحالف العربي على نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة الأمم المتحدة .

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