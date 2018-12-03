كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت روسيا حوالي 300 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية في معرض " EDEX-2018" الذي أقيم في القاهرة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روس أوبرون إكسبورت".

وقالت الشركة: "عرضنا حوالي 300 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية في المعرض العسكري التقني الدولي EDEX-2018".

ويوجد في القسم الروسي من المعرض منتجات من 11 شركة ضخمة مصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية لجميع أنواع القوات المسلحة.

ومن بين المعروضات نماذج للمروحية الهجومية "كا-52" و"ياك-130" و"سو-35" و"ميغ-29أم/أم2" ومروحيات "مي-17" و"مي-28إن إيه" و"مي-35" و"مي-26" وغيرها.

ومن المقرر أيضا عرض منظومات الدفاع الجوي "إس-400" (تريومف) و"تور-أم2إيه" و"بوك-أم2 أيه" و"بانتسير-إس1" و"إيغلا-إس" و"فيربا".

ومن المعدات العسكرية دبابة "تي-90 أم أس" و"بي أم بي-3" ومركبة دعم الدبابات "تيرميناتور" و"بي تي إر-82أ" والمنظومة المضادة للدبابات "خاريزانتيما-إس" و"كورنيت-أيه".

ويجري العرض من 3 إلى 5 ديسمبر كانون الأول. وحضر وفد معرض EDEX المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2018" الذي عقد في روسيا.