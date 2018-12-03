كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: آلية التبادل المالي مع دول أوروبا تحتاج لمزيد من الوقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تعاون بلاده مع الدول الأوروبية بأنها "أمر إيجابي".

وقال قاسمي إن التعاون الأوروبي مع إيران للتغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "إيجابي"، مشيرا إلى أن آلية التبادل المالي تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأضاف قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "هذا التوجه يحتاج إلى عمل طويل، ونظرتنا حتى الآن إيجابية بشأن التعاون الأوروبي لخلق آلية التبادل المالي وواشنطن تسعى إلى عرقلتها".

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس الماضي، بعد أن كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]،

إلى أن انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي. ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط، حيز النفاذ في 5 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.