كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تدعم محادثات السلام اليمنية وتريد انتهاء الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم الاثنين إن إيران تدعم محادثات السلام اليمنية التى ترعاها الأمم المتحدة وإن طهران على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسى.

ونقل التلفزيون الرسمى عن وزارة الخارجية قولها فى بيان "إيران ترحب بالمحادثات فى السويد... طهران على استعداد للمساعدة فى المحادثات الدولية لإنهاء الأزمة وتشدد على أهمية تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب".

وتدعم إيران حركة الحوثى فى اليمن. وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات قد تبدأ يوم الأربعاء.