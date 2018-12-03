كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات إسرائيلية تهدم منشآت سكنية شمال شرق الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدمت قوات إسرائيلية، اليوم الإثنين، منشآت سكنية وحظائر أغنام في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، اليوم أن "قوات الاحتلال المدعومة بتعزيزات عسكرية هدمت منشآت سكنية، وحظائر أغنام في قرية فصايل بالأغوار، تعود ملكيتها لعدد من العائلات الفلسطينية البدوية التي تقطن هناك.
وأشارت إلى أن "تلك القوات اقتحمت عدداً من منازل المواطنين مساء الأحد، ونهبوا من أحدها مبلغاً مالياً بقيمة 50 ألف شيغل".
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