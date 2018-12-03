كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 13 مسلحا فى عمليات للجيش الأفغاني شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 13 مسلحا على الأقل مصرعهم فى عمليات عسكرية شنها الجيش الأفغاني فى إقليم (كابيسا) بشمال شرق البلاد.

وذكر فيلق (سيلاب 201) التابع للجيش الأفغانى- فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الاثنين، أن الجيش الأفغانى وقوات الشرطة المحلية وقوات الاستخبارات أجرت عمليات مشتركة فى قرية بادراب بإقليم كابيسا، ما أسفر عن مصرع 13 مسلحا على الأقل، إلى جانب اكتشاف 19 نوعا مختلفا من المتفجرات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة طالبان، حتى الآن على هذه الأنباء.