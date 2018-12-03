كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولى يخصص 200 مليار دولار لمساعدة الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك الدولى عن تخصيص 200 مليار دولار من التمويل خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 لمساعدة الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن هذا المبلغ تضاعف عن الفترة السابقة. غير أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.