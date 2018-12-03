كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو وبومبيو يلتقيان في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن نتانياهو سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وذكر مكتب نتنياهو، دون الخوض في تفاصيل، أنه تم الترتيب للاجتماع الأسبوع الماضي وسيجري خلاله بحث "التطورات في المنطقة".
وبومبيو منتقد لاذع لبرنامج إيران النووي، وندد يوم السبت بأحدث تجربة صاروخية أجرتها طهران.
وكثيراً ما يستخدم نتنياهو الاجتماعات مع مسؤولين دوليين للدفع بمساعيه لوقف طموحات إيران النووية.
وتعتبر إسرائيل أيضاً تحركات طهران لإقامة قواعد في سوريا تهديداً إقليمياً.
وقال بيان مكتب نتانياهو إنه سيرافقه مدير جهاز المخابرات "الموساد"، والمستشار الإسرائيلي للأمن القومي وملحقه العسكري.
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