فيديو: حمزة مصباح
خرج الآلاف من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأحد، إلى أبرز ساحات ومدن الدار البيضاء، احتفالا بتتويج الفريق الأخضر بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.
وترددت شعارات “أولترا” الرجاء البيضاوي الشهيرة في كل الشوارع والساحات والمناطق الشهيرة بالمدينة، خاصة في كورنيش “عين الدياب” حيث تجمع الآلاف هناك، مرددين شعارات النصر والفرحة والأغاني، كما أظفت الشماريخ االحمراء والخضراء رونقا خاصا لاحتفالات أنصار النادي الأخضر.
وكان الفريق المغربي، قد توج بهذا اللقب، مساء اليوم، بالرغم من هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة.
إليكم جانبا من الاحتفالات الكبيرة لأنصار “النسر الأخضر”، وكذا آراء عشاق النادي الذي عبروا عن سعادتهم الكبير لـ”اليوم24”:
شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة التتويج تخرج البيضاويين للشارع .. رجاويون: “هذا يوم تاريخي ونصر بعد معاناة طويلة”- فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .