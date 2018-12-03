فرحة التتويج تخرج البيضاويين للشارع .. رجاويون: “هذا يوم تاريخي ونصر بعد معاناة طويلة”- فيديو

فيديو: حمزة مصباح

خرج الآلاف من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، مساء أمس الأحد، إلى أبرز ساحات ومدن الدار البيضاء، احتفالا بتتويج الفريق الأخضر بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وترددت شعارات “أولترا” الرجاء البيضاوي الشهيرة في كل الشوارع والساحات والمناطق الشهيرة بالمدينة، خاصة في كورنيش “عين الدياب” حيث تجمع الآلاف هناك، مرددين شعارات النصر والفرحة والأغاني، كما أظفت الشماريخ االحمراء والخضراء رونقا خاصا لاحتفالات أنصار النادي الأخضر.

وكان الفريق المغربي، قد توج بهذا اللقب، مساء اليوم، بالرغم من هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستفيدا من انتصاره في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة.

إليكم جانبا من الاحتفالات الكبيرة لأنصار “النسر الأخضر”، وكذا آراء عشاق النادي الذي عبروا عن سعادتهم الكبير لـ”اليوم24”: