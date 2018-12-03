الطيرة: تمديد حظر النشر بجريمة قتل لؤي أبو خيط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" اليوم، الإثنين، أمر حظر النشر حول تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل الشاب لؤي أبو خيط (28 عاما) من مدينة الطيرة.

وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيبقى ساري المفعول لمدة 15 يوما أي لتاريخ 17.12.2018.

وقتل الشاب لؤي أبو خيط إثر تعرضه لجريمة طعن في الطيرة في تاريخ 31.10.2018.

وكان قد نُقل إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لتلقي العلاج حيث أجريت له عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل، ولم يجد الأطباء سوى إعلان وفاته.

50 عربيا ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2018

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 50 عربيا، بينهم 11 امرأة، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار والطعن منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، آخرهم الشاب فهد القصاصي من رهط، في تاريخ 29.11.2018.

وهزت جريمة قتل الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاما) من الجش في منطقة الجليل الأعلى، المجتمع العربي، حيث عثرت الشرطة على جثتها في منطقة قريبة من القرية، ظهر يوم الإثنين الموافق 26.11.2018، بعد فقدان آثارها بثلاثة أيام.

كما هزت جريمة قتل ابن نحف، الشاب حافظ حسين عيسى (38 عاما) المجتمع العربي، إذ استيقظت القرية على نبأ مقتله إثر تعرضه للطعن في شجار نشب في القرية، فجر يوم الثلاثاء الموافق 27.11.2018، وأصيب شابان بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 72 عربيا بينهم 10 نساء سقطوا ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.