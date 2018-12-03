عرض الفيلم الفرنسي "سواغر" | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 10/ 12/ 2018 الزمان: 15:00 المكان: المركز الثقافي الفرنسي، غزة ينقلنا فيلم سواغر إلى عقول 11 طفلًا ومراهقًا ذوي شخصيات مذهلة، وهم يعيشون في أكثر الأحياء الفرنسية تهميشًا. يظهر لنا الفيلم العالم من خلال نظراتهم الفردية وأفكارهم غير المتوقعة.

الفيلم من إخراج : أوليفييه بابينيه. إخراج: فرنسا، 2016. مدة الفيلم: 01:42 دقيقة. لغة الفيلم: الفرنسية، مع توفر الترجمة العربية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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