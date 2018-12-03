القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 18/ 12/ 2018
الزمان: 18:00
المكان: دار النمر للثقافة والفن، بيروت.
ضمن فعاليات "ثلاثاء الأفلام" تستضيف دار النمر للثقافة والفن عروض الأفلام التالية:
آخر أيام رجل الغد | فادي الفدز باقي
٢٠١٧ | ٢٩ دقيقة
مخرجة شابة تتناول أسطورة مانيفيل، الرجل الآلي الذي قُدِّم كهدية إلى لبنان بمناسبة ذكرى الاستقلال سنة 1945، والذي ما زال يقطن منزوياً في مكان مهجور في بيروت. في وثائقي يواكب "رجل الغد"، وهو يخرج من عزلته ليخبرنا عن سيرته ويتعرف على لبنان اليوم، سرعان ما تتعارض ذكريات مانيفيل مع الواقع كما يرويه من عرفوه في ماضيه.
عايد | يان بيدخنودتس
٢٠١٨ | ١٩ دقيقة
"المهم الآن هو التخلص من احتلال الفكر". يقدم الفيلم تعريفاً بعايد فاضل، هو أحد أعضاء فريق الجزر ومن الشخصيات القيادية في المشهد الثقافي الفلسطيني البديل.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أفلام "آخر أيام الغد" و"عايد" | بيروت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .