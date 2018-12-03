دار سَمَعْ: وهّابيات صباح | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس، 13/ 12/ 2018

الزمان: 18:00

المكان: دار النمر للثقافة والفن، بيروت

لمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل صباح، تستعيد دار سَمَعْ سلسلة الأعمال التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب لها خلال مراحل مختلفة من حياتها.

بدأ هذا التعاون سنة 1945، في بدايات الفنانة صباح، وتواصل حتى يوم كانت صباح صبية تخطو خطواتها الأولى بثقة في القاهرة، وتواصل حتى عام ١٩٧٢، وأثمر مجموعة كبيرة من الأغاني تميّزت بتنوعّها الكبير. في هذه الجلسة المخصصة لـ"وهّابيات صباح"، ستستعرض هذه الأغاني بحسب تسلسلها التاريخي، من خلال الاستماع إلى مقتطفات بعض منها، إضافة إلى تسجيلات لجلسات تحضيرية خاصة بها.

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