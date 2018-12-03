قطر تنسحب من "أوبك" اعتبارا من الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الإثنين، انسحاب بلاده من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأرجع الكعبي قرار بلاده الانسحاب من المنظمة (تضم 15 عضوا)، إلى مراجعة قامت بها الدوحة بشأن دورها في سوق الطاقة العالمي، وخطوات تعزيز حضورها الدولي.

وقطر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ 57 عاما، وهي منتج للنفط بمتوسط يومي يبلغ 650 ألف برميل يوميا، لكنها أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.

وأكد الكعبي في مؤتمر صحافي، أن قرار الانسحاب فني وإستراتيجي بحت، ولا علاقة له بأية أسباب سياسية (في إشارة إلى الحصار المفروض على قطر منذ حزيران/ يونيو 2017) من جانب دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضاف الكعبي أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.